Atelier au jardin Compost, semis et don de graines Campus des Associations Vernon

Atelier au jardin Compost, semis et don de graines Campus des Associations Vernon jeudi 26 mars 2026.

Atelier au jardin Compost, semis et don de graines

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26 20:30:00

Date(s) :
2026-03-26

Le printemps est là… Pour en profiter pleinement, découvrez les secrets du compost, de préparation de semis… et servez-vous pour cela en graines parmi celles qui seront proposées   .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier au jardin Compost, semis et don de graines

L’événement Atelier au jardin Compost, semis et don de graines Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération