Atelier au jardin Compost, semis et don de graines Campus des Associations Vernon

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 20:30:00

2026-03-26

Le printemps est là… Pour en profiter pleinement, découvrez les secrets du compost, de préparation de semis… et servez-vous pour cela en graines parmi celles qui seront proposées .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie

English : Atelier au jardin Compost, semis et don de graines

