Atelier au Musée de Rânes Rânes
samedi 24 octobre 2026 · Rânes
Informations pratiques
Rânes
Atelier au Musée de Rânes
Le Château Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-24
L’aventure préhistorique
Atelier au Musée de Rânes avec Interlude – Médiation du Patrimoine
Des démonstrations et des ateliers pour vivre comme au Paléolithique
le temps d’un après-midi !
Musée de la Préhistoire
Lieu : Le Château – Rânes
Durée : 2h environ
6 ans et plus /Gratuit
Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Le Château Rânes 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 nadege.bretonnet@terresdargentan.fr
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English : Atelier au Musée de Rânes
L’événement Atelier au Musée de Rânes Rânes a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom
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