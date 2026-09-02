Informations pratiques

Rânes

Atelier au Musée de Rânes

Le Château Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

L’aventure préhistorique

Atelier au Musée de Rânes avec Interlude – Médiation du Patrimoine

Des démonstrations et des ateliers pour vivre comme au Paléolithique

le temps d’un après-midi !

Musée de la Préhistoire

Lieu : Le Château – Rânes

Durée : 2h environ

6 ans et plus /Gratuit

Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Le Château Rânes 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 nadege.bretonnet@terresdargentan.fr

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English : Atelier au Musée de Rânes

L’événement Atelier au Musée de Rânes Rânes a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom