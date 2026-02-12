Atelier au musée masques de carnaval Musée du liège et du bouchon Mézin
Atelier au musée masques de carnaval Musée du liège et du bouchon Mézin jeudi 19 février 2026.
Atelier au musée masques de carnaval
Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne
Le musée de Mézin propose un atelier créatif “Masques de Carnaval”, spécialement conçu pour les enfants à partir de 4 ans. Durant cette matinée ludique et conviviale, les participants sont invités à laisser libre cours à leur imagination en réalisant leur propre masque.
Un moment de création et de partage en famille à travers une activité manuelle accessible et festive.
L’atelier est limité à 10 enfants afin de garantir un accompagnement de qualité.
Réservation obligatoire. .
Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr
English : Atelier au musée masques de carnaval
The Musée de Mézin is offering a Carnival Mask workshop, specially designed for children aged 4 and over. During this fun-filled morning, participants are invited to give free rein to their imagination by creating their own mask.
