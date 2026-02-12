Atelier au musée masques de carnaval Musée du liège et du bouchon Mézin

Atelier au musée masques de carnaval

Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le musée de Mézin propose un atelier créatif “Masques de Carnaval”, spécialement conçu pour les enfants à partir de 4 ans. Durant cette matinée ludique et conviviale, les participants sont invités à laisser libre cours à leur imagination en réalisant leur propre masque.

Un moment de création et de partage en famille à travers une activité manuelle accessible et festive.

L’atelier est limité à 10 enfants afin de garantir un accompagnement de qualité.

Réservation obligatoire. .

Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr

English : Atelier au musée masques de carnaval

The Musée de Mézin is offering a Carnival Mask workshop, specially designed for children aged 4 and over. During this fun-filled morning, participants are invited to give free rein to their imagination by creating their own mask.

