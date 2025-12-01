ATELIER AU MUSÉE Mende
ATELIER AU MUSÉE Mende samedi 20 décembre 2025.
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Fabriquez vos cartes de fêtes ! Avec l’artiste Peter Weir, en partenariat avec Mend’Arts
ATELIER DANS LE HALL DU MUSÉE
2h00 | gratuit | tous publics | participation libre dans la limite des places disponibles .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
Make your own holiday cards! With artist Peter Weir, in partnership with Mend?Arts
German :
Stellen Sie Ihre Festtagskarten her! Mit dem Künstler Peter Weir, in Partnerschaft mit Mend?Arts
Italiano :
Realizzate i vostri biglietti di festa! Con l’artista Peter Weir, in collaborazione con Mend?Arts
Espanol :
Crea tus propias tarjetas festivas Con el artista Peter Weir, en colaboración con Mend?Arts
