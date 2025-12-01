ATELIER AU MUSÉE Mende

ATELIER AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : Gratuit

Gratuit

Demi-journée

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Fabriquez vos cartes de fêtes ! Avec l’artiste Peter Weir, en partenariat avec Mend’Arts

ATELIER DANS LE HALL DU MUSÉE

2h00 | gratuit | tous publics | participation libre dans la limite des places disponibles .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

Make your own holiday cards! With artist Peter Weir, in partnership with Mend?Arts

German :

Stellen Sie Ihre Festtagskarten her! Mit dem Künstler Peter Weir, in Partnerschaft mit Mend?Arts

Italiano :

Realizzate i vostri biglietti di festa! Con l’artista Peter Weir, in collaborazione con Mend?Arts

Espanol :

Crea tus propias tarjetas festivas Con el artista Peter Weir, en colaboración con Mend?Arts

