Atelier au parc de la Moline Parc de la Moline Marseille

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Atelier de dessin/land-art

Lieu de RDV : Terrasse du Chêne face à l’entrée du jardin pédagogique du relais Nature

Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard, 13012 Marseille Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

(v) Ville de Marseille