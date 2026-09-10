Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage
samedi 17 avril 2027 · Le Bény Bocage · Souleuvre en Bocage
Informations pratiques
Souleuvre en Bocage
Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux
Le Bény Bocage 28 le Hamel Pin Souleuvre en Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17 15:30:00
fin : 2027-04-17 17:00:00
Date(s) :
2027-04-17
Visite du potager en permaculture à travers les yeux d’un oiseau et atelier de fabrication d’un nichoir à mésange (réservation indispensable)
Visite du potager en permaculture à travers les yeux d’un oiseau et atelier de fabrication d’un nichoir à mésange (réservation indispensable pour que l’on puisse prévoir le matériel nécessaire si vous souhaitez repartir avec un nichoir) .
Le Bény Bocage 28 le Hamel Pin Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com
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English : Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux
A tour of the permaculture vegetable garden from a bird’s-eye view and a workshop on making a tit box (booking essential)
L’événement Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité
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