Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage

Informations pratiques

Souleuvre en Bocage

Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux

Le Bény Bocage 28 le Hamel Pin Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 15:30:00

fin : 2027-04-17 17:00:00

Date(s) :

2027-04-17

Visite du potager en permaculture à travers les yeux d’un oiseau et atelier de fabrication d’un nichoir à mésange (réservation indispensable)

Visite du potager en permaculture à travers les yeux d’un oiseau et atelier de fabrication d’un nichoir à mésange (réservation indispensable pour que l’on puisse prévoir le matériel nécessaire si vous souhaitez repartir avec un nichoir) .

Le Bény Bocage 28 le Hamel Pin Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

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English : Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux

A tour of the permaculture vegetable garden from a bird’s-eye view and a workshop on making a tit box (booking essential)

L’événement Atelier au potager en permaculture : fabrication de nichoirs pour les oiseaux Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité