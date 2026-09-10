Atelier au potager en permaculture : les semis de printemps Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage

Informations pratiques

Souleuvre en Bocage

Atelier au potager en permaculture : les semis de printemps

Le Bény Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 15:30:00

fin : 2027-03-13 17:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Visite du potager en permaculture pour discuter des cultures du moment, vos réussites, vos ratés puis atelier de semis. Nous apprenons comment réussir les semis: choix des semences, variétés adaptées, différentes techniques.

Visite du potager en permaculture pour discuter des cultures du moment, vos réussites, vos ratés puis atelier de semis. Nous apprenons comment réussir les semis: choix des semences, variétés adaptées, différentes techniques. .

Le Bény Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

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English : Atelier au potager en permaculture : les semis de printemps

A tour of the permaculture vegetable garden to discuss the current crops, your successes and your setbacks, followed by a sowing workshop. We’ll learn how to sow seeds successfully: choosing seeds, suitable varieties and different techniques.

L’événement Atelier au potager en permaculture : les semis de printemps Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité