Atelier « Auragraphe » Marans
Atelier « Auragraphe » Marans mercredi 24 septembre 2025.
Atelier « Auragraphe »
1 quai Georges Clémenceau Marans Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-15
Venez découvrir la représentation graphique de votre énergie subtile, de votre aura, lors de séance individuelle d’auragraphe avec Sandra Pierre-Joz.
Chaque séance dure 25 minutes.
Atelier pour adultes, réservation par téléphone.
.
1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61
English :
Come and discover the graphic representation of your subtle energy, your aura, during an individual auragraph session with Sandra Pierre-Joz.
Each session lasts 25 minutes.
Workshop for adults, booking by phone.
German :
Entdecken Sie die grafische Darstellung Ihrer subtilen Energie, Ihrer Aura, in einer individuellen Auragraph-Sitzung mit Sandra Pierre-Joz.
Jede Sitzung dauert 25 Minuten.
Workshop für Erwachsene, Reservierung per Telefon.
Italiano :
Venite a scoprire la rappresentazione grafica della vostra energia sottile, la vostra aura, durante una seduta individuale di auragrafia con Sandra Pierre-Joz.
Ogni sessione dura 25 minuti.
Workshop per adulti, prenotazione telefonica.
Espanol :
Venga a descubrir la representación gráfica de su energía sutil, su aura, durante una sesión individual de auragrafía con Sandra Pierre-Joz.
Cada sesión dura 25 minutos.
Taller para adultos, reserva por teléfono.
