Bonnieux

Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes

Bonnieux Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23

✦ Secrets de la Ruche

e rencontre avec un apiculteur passionné suivie d’un atelier de création de bougies en cire d’abeille. Un moment doux, naturel et mémorable.

Reconnectez-vous à la nature et créez vos propres souvenirs parfumés.

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Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 82 78 83 sophie.escapes@gmail.com

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English :

? Secrets of the Beehive

eet with a passionate beekeeper, followed by a workshop to create beeswax candles. A gentle, natural and memorable moment.

Reconnect with nature and create your own scented memories.

L’événement Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes Bonnieux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon