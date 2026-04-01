Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes Bonnieux
Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes Bonnieux jeudi 16 avril 2026.
Bonnieux
Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes
Bonnieux Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23
✦ Secrets de la Ruche
e rencontre avec un apiculteur passionné suivie d’un atelier de création de bougies en cire d’abeille. Un moment doux, naturel et mémorable.
Reconnectez-vous à la nature et créez vos propres souvenirs parfumés.
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Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 82 78 83 sophie.escapes@gmail.com
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English :
? Secrets of the Beehive
eet with a passionate beekeeper, followed by a workshop to create beeswax candles. A gentle, natural and memorable moment.
Reconnect with nature and create your own scented memories.
L’événement Atelier authentique autour des abeilles Sophie Escapes Bonnieux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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