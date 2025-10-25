Atelier auto-maquillage Qualia Le Loft Parthenay
Atelier auto-maquillage Qualia Le Loft Parthenay samedi 25 octobre 2025.
Atelier auto-maquillage
Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Apprenez les bases d’un maquillage facile et adapté à votre style.
L’atelier d’auto-maquillage, pour vous, pour vous sentir belle et prendre soin de vous. .
Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 contact@qualia-upcycled.com
English : Atelier auto-maquillage
German : Atelier auto-maquillage
Italiano :
Espanol : Atelier auto-maquillage
L’événement Atelier auto-maquillage Parthenay a été mis à jour le 2025-10-11 par CC Parthenay Gâtine