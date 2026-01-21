Atelier auto-massage

Alençon Orne

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

2026-02-08

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose un nouvel atelier dans le cadre de ses rendez-vous mensuels dédiés au bien-être.

Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.

Vivez musée ! Atelier bien-être Auto-massage Dimanche 8 février 2026 à 10h30

Intervenante Florine Gervais

Durée 1h30 Public ouvert à tous à partir de 16 ans, même aux débutants !

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon

Tarifs et inscriptions 02 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr museedentelle.cu-alencon.fr

En harmonie avec les éléments présents sur les tableaux du musée (la terre, le feu, le métal, l’eau), Florine Gervais, intervenante à l’association L’Unité de Gaïa à Alençon, vous invite à découvrir l’auto-massage, par la pratique du Do In. Il s’agit de stimuler l’énergie du corps par différents types de toucher, un moment pour prendre conscience de vos ressentis corporels grâce aux éléments présents dans les œuvres.

Pratique dimanche 8 février 2026 RDV à 10 h 30 à l’accueil du musée Durée 1 h 30

Ouvert à tous à partir de 16 ans, même aux débutants Prévoir une tenue confortable

Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, etc.

Sur inscription dès à présent au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

