ATELIER AUTO-MASSAGE & RITUEL FLOW Montpellier

ATELIER AUTO-MASSAGE & RITUEL FLOW

2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Atelier Auto-massage & Rituel Flow En collaboration avec Gloriette (June Quillet).

Un moment doux et pédagogique pour apprendre des gestes simples d’auto-massage (ventre et zones de tensions) afin de soulager naturellement les douleurs menstruelles et les tensions du quotidien grâce à la chaleur d’une bougie de massage.

L’atelier se clôturera par une dégustation de tisane Infuse.

Accès gratuit sur inscription .

2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@infusemontpellier.fr

English :

Self-massage workshop & Flow ritual In collaboration with Gloriette (June Quillet).

A gentle and educational moment to learn simple self-massage gestures (belly and areas of tension) to naturally relieve menstrual pain and everyday tensions thanks to the warmth of a massage candle.

