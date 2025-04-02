Atelier auto réparation Atelier Vélocité pays de Montbéliard Audincourt
Atelier Vélocité pays de Montbéliard 55 Avenue du Maréchal Foch Audincourt
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07
Votre vélo ne veut plus rouler, il grince, il grogne, les vitesses ne veulent plus passer…
Une seule condition, être adhérent à l’association.
Pensez à l’Atelier Vélo
L’atelier est à votre disposition pour faire un contrôle ou pour apprendre à l’entretenir ou le réparer.
Vous trouverez sur place tous les outils nécessaires ainsi que les conseils des membres de l’association.
Atelier Vélocité pays de Montbéliard 55 Avenue du Maréchal Foch Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 13 36 43 montbeliard@fub.fr
