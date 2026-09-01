ATELIER AUTO-RÉPARATION Langogne
samedi 19 septembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
ATELIER AUTO-RÉPARATION
11 bd De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Médiathèque du Haut-Allier Margeride vous propose de devenir répar’acteur en donnant une seconde vie à vos objets du quotidien qui ne marche plus ( appareils électroménager, meubles, jouets cassés…) en venant les réparer lors de cet atelier.
Si vous avez quelques outils, ils seront également bienvenus.
Cet atelier a déjà sauvé plusieurs machines à café, aspirateurs…
La Médiathèque du Haut-Allier Margeride vous propose de devenir répar’acteurs en donnant une seconde vie à vos objets du quotidien ( appareils électroménager, meubles, jouets cassés…) en venant les réparer lors de cet atelier.
Vous avez un ustensile ou autre qui ne marche plus ? Venez avec pour essayer de le réparer, avec l’aide de tous les autres bénévoles répar’acteurs. et donner une seconde vie à vos objets du quotidien ( appareils électroménager, meubles, jouets cassés…).
Si vous avez quelques outils, ils seront également bienvenus.
Cet atelier a déjà sauvé plusieurs machines à café, aspirateurs, et même des instruments de musique. .
11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
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English :
The Haut-Allier Margeride Media Library invites you to become a « repairer » by giving a second life to your everyday items that no longer work (appliances, furniture, broken toys, etc.) by coming to repair them during this workshop.
If you have any tools, they’re also welcome.
This workshop has already saved several coffee makers, vacuum cleaners, and more…
L’événement ATELIER AUTO-RÉPARATION Langogne a été mis à jour le 2026-09-03 par 48-OT Langogne
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