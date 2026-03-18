Atelier auto-réparation vélo la Récréa’thiv Thiviers

Atelier auto-réparation vélo

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30

On vous propose un atelier d’entretien de base de votre vélo.

Si votre vélo traîne dans la grange, que vous ne savez pas changer une chambre à air, que vous avez peur de finir dans le fossé par manque de freins efficaces, cet atelier est pour vous ! Venez apprendre les gestes d’entretien courant

On vous propose un atelier d’entretien de base de votre vélo.

Si votre vélo traîne dans la grange, que vous ne savez pas changer une chambre à air, que vous avez peur de finir dans le fossé par manque de freins efficaces, cet atelier est pour vous ! Venez apprendre les gestes d’entretien courant (rustine, graisse, freins, chambre à air, etc).

Autour d’un café dans une ambiance conviviale!

Nous mettons à disposition des outils et du matériel de réparation. Merci de réserver en précisant votre problème pour avoir le matériel adapté à vos besoins. .

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

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English : Atelier auto-réparation vélo

We offer a basic bike maintenance workshop.

If your bike is lying around in the barn, if you don’t know how to change an inner tube, if you’re afraid of ending up in the ditch for lack of effective brakes, this workshop is for you! Come and learn how to perform routine maintenance

L’événement Atelier auto-réparation vélo Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère