Atelier autodéfense Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

???????Atelier autodéfense féministeAtelier animé par Christine Sans – Tao du coeur.????Prévention des violences, apprentissage des techniques, autodéfense verbale, mentale, émotionnelle et défense physique.Dates prévues : samedi 7 février, dimanche 1er mars et samedi 4 avril de 10h – 12h30 et 14h – 16hPrix : 50€ par séance – tarifs réduits- renseignements par téléphone

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/stage-autodefense



