Atelier Automassage Condé-sur-Vire

Atelier Automassage

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

2026-01-02

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.

Des activités pour les adultes mais également pour les adultes et enfants.

Rendez-vous le 2 janvier prochain pour un atelier

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 07 44 96 76 43

Ces activités ne sont pas réservées aux personnes habitant la commune (tout le monde peut participer). .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

