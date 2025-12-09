Atelier Automassage Condé-sur-Vire
Atelier Automassage Condé-sur-Vire vendredi 2 janvier 2026.
Atelier Automassage
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.
Des activités pour les adultes mais également pour les adultes et enfants.
Rendez-vous le 2 janvier prochain pour un atelier
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 07 44 96 76 43
Ces activités ne sont pas réservées aux personnes habitant la commune (tout le monde peut participer). .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
English : Atelier Automassage
