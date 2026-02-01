Atelier Automates en carton Micro-Folie de Falaise Falaise

Atelier Automates en carton

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Crée ton propre automate en carton ! Imagine un personnage animée grâce à une manivelle et découvre comment donner du mouvement à ta création.

Une visite du musée des Automates en autonomie est possible après l’atelier

Crée ton propre automate en carton ! Imagine un personnage animée grâce à une manivelle et découvre comment donner du mouvement à ta création.

Une visite du musée des Automates en autonomie est possible après l’atelier

A partir de 8 ans, sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own cardboard automaton! Imagine a character animated by a crank, and discover how to give movement to your creation.

After the workshop, you can visit the Musée des Automates on your own

L’événement Atelier Automates en carton Falaise a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Falaise Suisse Normande