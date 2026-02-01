Atelier Automates en carton Micro-Folie de Falaise Falaise
Atelier Automates en carton
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Crée ton propre automate en carton ! Imagine un personnage animée grâce à une manivelle et découvre comment donner du mouvement à ta création.
Une visite du musée des Automates en autonomie est possible après l’atelier
A partir de 8 ans, sur inscription .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr
English :
Create your own cardboard automaton! Imagine a character animated by a crank, and discover how to give movement to your creation.
After the workshop, you can visit the Musée des Automates on your own
