ATELIER AUTOMNE A LA FERME Saint-Mars-de-Coutais

ATELIER AUTOMNE A LA FERME
8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-08-25 16:00:00
2025-10-24
Viens réaliser ton bonhomme de blé !… et d’autres activités ! .
8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueilalaferme.anfreniere@gmail.com
