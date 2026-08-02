Informations pratiques

Doulevant-le-Château

Atelier Automne Création

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Tout public

L’automne s’invite à la médiathèque !

Laissez parler votre imagination lors d’un atelier créatif inspiré des couleurs et des trésors de la saison. Feuilles, nature et bricolage seront au rendez-vous pour réaliser une jolie création automnale à emporter chez vous.

Un moment ludique et créatif à partager en famille ou entre amis.

Sans inscription, venez quand vous le souhaitez ! .

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Automne Création Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville