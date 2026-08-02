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AGENDA · Doulevant-le-Château

Atelier Automne Création Doulevant-le-Château

mercredi 23 septembre 2026 · Doulevant-le-Château

Atelier Automne Création Doulevant-le-Château

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Adresse
Médiathèque de Doulevant-le-Château
Ville
52110 Doulevant-le-Château
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Doulevant-le-Château

Atelier Automne Création

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Tout public
L’automne s’invite à la médiathèque !
Laissez parler votre imagination lors d’un atelier créatif inspiré des couleurs et des trésors de la saison. Feuilles, nature et bricolage seront au rendez-vous pour réaliser une jolie création automnale à emporter chez vous.
Un moment ludique et créatif à partager en famille ou entre amis.
Sans inscription, venez quand vous le souhaitez !   .

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19  bibliotheque.doulevant@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Automne Création Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville

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