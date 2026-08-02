Atelier Automne Création Doulevant-le-Château
mercredi 23 septembre 2026 · Doulevant-le-Château
Informations pratiques
Doulevant-le-Château
Atelier Automne Création
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Tout public
L’automne s’invite à la médiathèque !
Laissez parler votre imagination lors d’un atelier créatif inspiré des couleurs et des trésors de la saison. Feuilles, nature et bricolage seront au rendez-vous pour réaliser une jolie création automnale à emporter chez vous.
Un moment ludique et créatif à partager en famille ou entre amis.
Sans inscription, venez quand vous le souhaitez ! .
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Automne Création Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Doulevant-le-Château (Haute-Marne)
- Méditation guidée Doulevant-le-Château 8 septembre 2026
- Séance snoezelen Doulevant-le-Château 19 septembre 2026
- Reprise du crochet Doulevant-le-Château 22 septembre 2026