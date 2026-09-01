Atelier autonomie numérique Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
mercredi 16 septembre 2026 · Mairie Saint-Didier-en-Velay · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Atelier autonomie numérique
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16
Le numérique fait partie de notre quotidien, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! Le Part’Âge propose aux séniors à partir de 55 ans pour apprendre à mieux utiliser les outils numériques, à son rythme et en toute confiance.
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
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English :
Digital technology is part of our daily lives, but it’s not always easy to navigate! Le Part’%C2ge offers seniors aged 55 and older the opportunity to learn how to use digital tools more effectively, at their own pace and with confidence.
L’événement Atelier autonomie numérique Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Semène
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