Atelier autonomie numérique Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Atelier autonomie numérique

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16

Le numérique fait partie de notre quotidien, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! Le Part’Âge propose aux séniors à partir de 55 ans pour apprendre à mieux utiliser les outils numériques, à son rythme et en toute confiance.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

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English :

Digital technology is part of our daily lives, but it’s not always easy to navigate! Le Part’%C2ge offers seniors aged 55 and older the opportunity to learn how to use digital tools more effectively, at their own pace and with confidence.

L’événement Atelier autonomie numérique Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Semène