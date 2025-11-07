Atelier « Autoportrait aquatique » Médiathèque de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer
Atelier « Autoportrait aquatique » Médiathèque de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer vendredi 7 novembre 2025.
Atelier « Autoportrait aquatique » Vendredi 7 novembre, 18h00 Médiathèque de Ver-sur-Mer Calvados
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:00:00
Fin : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:00:00
Venez dessiner un autoportrait aquatique en vous inspirant de nos livres sur la faune et la flore aquatique (coraux, poissons des abysses, etc) et de l’exposition « Mission Océan ».
Médiathèque de Ver-sur-Mer 2, place Amiral Byrd 14114 Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliocreully@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 80 38 93 »}]
Atelier animé par Sarah Lévêque Imaginons demain
Département du Calvados