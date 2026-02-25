Atelier autour de contes africains Espace Bayles Isle

Atelier autour de contes africains

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-03-01

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, l’association Na Semsé 87 propose des ateliers autour du conte africain. Il s’agit d’un atelier pour tous autour du conte Les innombrables histoires du pantalon de Moriba de J.Ch Berche dans lequel les histoires peuvent être étoffées et même recréées avec les enfants.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

L’événement Atelier autour de contes africains Isle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole