Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto)

Place des Halles Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 15:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Atelier découverte de la fermentation avec le Pr Lacto.

Atelier découverte de la fermentation avec le Pr Lacto. .

Place des Halles Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lieutopieapreuilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fermentation workshop with Pr Lacto.

L’événement Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto) Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-01-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire