Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto) Preuilly-sur-Claise
Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto) Preuilly-sur-Claise jeudi 5 février 2026.
Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto)
Place des Halles Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 15:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Atelier découverte de la fermentation avec le Pr Lacto.
Atelier découverte de la fermentation avec le Pr Lacto. .
Place des Halles Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lieutopieapreuilly@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fermentation workshop with Pr Lacto.
L’événement Atelier autour de la fermentation (Pr Lacto) Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-01-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire