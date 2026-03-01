Atelier Autour de la fresque du climat Chaource

Atelier Autour de la fresque du climat

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Mardi 17 mars CHAOURCE Atelier Autour de la fresque du climat . De 18h30 jusqu’à 21h30.

La MJC-MPT de Chaource organise une fresque du climat, avec la Maison Pour Tous Un Nouveau Monde d’Arcis-sur-Aube.

Une animation pour les grands enfants et adultes, dans laquelle à travers un jeu d’énigme et de puzzle nous reconstituons collectivement les enjeux des activités humaines et de leurs impacts sur nos sociétés et notre environnement.

Étant en soirée, il sera prévu à manger et à boire.

Maximum 12 personnes pour l’atelier.

Renseignements et inscriptions +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

