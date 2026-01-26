ATELIER AUTOUR DE LA GÉNÉALOGIE Aron
Rue de la Reinière Aron Mayenne
Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-02-09 18:00:00
2026-02-09
RDV le 9 février à la bibliothèque d’Aron pour un atelier autour de la généalogie
Retracez la vie d’un illustre mayennais ou comment débuter des recherches généalogiques ?
Animé par un conseiller numérique du Département. .
Rue de la Reinière Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 7 89 06 03 54
English :
Meet us on February 9 at the Aron library for a genealogy workshop
