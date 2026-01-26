Atelier autour de la grainothèque Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Atelier autour de la grainothèque Biblio’fil

Bibliothèque Les mille et une pages, Rue des Arts, Mésanger, Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

2026-03-28

Atelier semis et atelier créatif avec des graines potagères et fleuries sont au programme de cette matinée en parallèle de l’atelier sur le compostage.

Gratuit. .

Bibliothèque Les mille et une pages, Rue des Arts, Mésanger 44522, Loire-Atlantique, Pays de la Loire. +33 2 40 96 86 87

English :

This morning’s program includes a sowing workshop and a creative workshop with vegetable and flower seeds, as well as a composting workshop.

