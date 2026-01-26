Atelier autour de la grainothèque Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Atelier autour de la grainothèque Biblio’fil
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 11:30:00
2026-03-28
Atelier semis et atelier créatif avec des graines potagères et fleuries sont au programme de cette matinée en parallèle de l’atelier sur le compostage.
Gratuit. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
This morning’s program includes a sowing workshop and a creative workshop with vegetable and flower seeds, as well as a composting workshop.
