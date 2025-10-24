Atelier autour de la santé mentale | Comment rester serein dans ce monde agité Bibliothèque Faux

Atelier autour de la santé mentale | Comment rester serein dans ce monde agité

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Venez trouver un peu de sérénité dans ce monde agité et découvrir comment les thérapies brèves des TCC, dites cognitivo-comportementales peuvent alléger votre vie.

Phobies, TOC, anxiété, problèmes relationnels, tout se travaille avec les TCC.

Via les BD psy, une bibliographie fournie ou les conseils avertis de la psychologue Tiphaine Grosperrin, nous allons faire un tour d’horizon de ces techniques éprouvées.

Aujourd’hui les TCC constituent un courant majeur de psychothérapie, un succès dû en grande partie aux études contrôlées qui mesurent et démontrent son efficacité de façon scientifique. .

