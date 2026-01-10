Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance Cholet
Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance Cholet samedi 7 février 2026.
Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance
Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-19
Atelier pour les enfants
JEUDI 19 FÉVRIER à 14h30
Atelier pour les adultes
SAMEDI 7 FÉVRIER à 10h30 .
Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance Cholet a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Choletais