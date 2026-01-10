Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-19

Atelier pour les enfants

JEUDI 19 FÉVRIER à 14h30

​Atelier pour les adultes

SAMEDI 7 FÉVRIER à 10h30 .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier autour de l’exposition Couleurs d’enfance Cholet a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Choletais