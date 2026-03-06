Atelier autour de l’ortie

Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

Lors de cette matinée, nous cueillerons, préparerons un repas de l’entrée jusqu’au dessert à base d’ortie que nous dégusterons ensemble dans un moment de convivialité

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 54 77 laure.genet24@gmail.com

English :

During the morning, we’ll pick and prepare a nettle-based meal from starter to dessert, which we’ll enjoy together in a convivial atmosphere

