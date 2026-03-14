Atelier Autour des abeilles et de la Biodiversité Salle d’exposition Centre culturel Donzère

Atelier Autour des abeilles et de la Biodiversité

Salle d’exposition Centre culturel Champ de Mars Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Plongez dans un univers fascinant. Un apiculteur vous propose des animations ludiques et éducatives avec des jeux sur les abeilles, ouvertes au public. Sur inscription via lien linktree de la ville de Donzère. Limité à 4 groupes de 8 enfants.

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Salle d’exposition Centre culturel Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40

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English :

Immerse yourself in a fascinating world. A beekeeper offers fun and educational activities with games about bees, open to the public. Registration required via linktree of the town of Donzère. Limited to 4 groups of 8 children.

L’événement Atelier Autour des abeilles et de la Biodiversité Donzère a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence