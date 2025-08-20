Atelier « Autour des confitures » La Ferté-Bernard

Corinne, la fée confiture (Vice championne de France des confituriers 2024) , débarque… et ça va sentir bon !

Elle arrive avec sa bassine en cuivre magique et son réchaud, prête à vous dévoiler tous ses secrets sucrés. Vous vous installez autour d’elle, comme autour d’un chaudron enchanté, et c’est parti pour un moment d’échange, de savoir-faire… et de gourmandise ! Au programme Combien de sucre faut-il vraiment ? Faut-il retourner les pots ou c’est juste pour faire joli ?

– Le citron, c’est obligatoire ou juste un truc de puriste ? Et surtout… comment conserver vos confitures sans les oublier au fond du placard ? Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la confiture sans jamais oser le demander.

Un atelier vivant, interactif, où toutes vos questions trouvent réponse. Et surtout, un moment de partage autour d’un savoir-faire gourmand. ‼ Places limitées ‼ Inscription par mail cafeassolfb@gmail.com au BienVelue, galerie Carnot à La Ferté Bernard . Ouvert le mercredi & dimanche de 15h à 19h et vendredi de 16h à 20h. Venez avec les fruits de votre jardin, des pots de confiture, et peut-être repartirez vous avec un pot de confiture. .

Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

