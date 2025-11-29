Atelier autour des déchets informatiques et électroniques La Cabane du Lac Châtellerault

Atelier autour des déchets informatiques et électroniques

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Avec les Petits Débrouillards, venez découvrir des déchets des équipements électriques et électroniques.

Au sein d’un atelier, découvrez, explorez, démontez les objets du quotidien pour mieux les comprendre tant dans leur fonctionnement que dans leur conception !

Ensuite, comprenez les enjeux autour de leur conception et des ressources nécessaires à leur fabrication, ainsi que leur finalité. .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

