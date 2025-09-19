Atelier autour des savoir-faire autoconstructifs à Saint-Pierre et Miquelon avec Quentin Lucas, architecte-urbaniste. Le Foyer Soeur Madeleine Miquelon-Langlade

Atelier autour des savoir-faire autoconstructifs à Saint-Pierre et Miquelon avec Quentin Lucas, architecte-urbaniste. Vendredi 19 septembre, 16h00 Le Foyer Soeur Madeleine Saint-Pierre-et-Miquelon

Ce rendez-vous s’inscrit dans une démarche de travail participatif et communautaire dans laquelle il est souhaité in fine valoriser le patrimoine architectural et promouvoir l’ensemble des biens culturels liés à l’autoconstruction pratiquée à Saint-Pierre et à Miquelon.

Si vous souhaitez faire part de vos savoir-faire, connaissances, expériences sur un projet de maison autoconstruite ou sur un projet de construction en cours… N’hésitez pas à venir contribuer au travail d’inventaire en cours de réalisation par ce jeune architecte-urbaniste.

Il s’agit dans un premier temps de rédiger une fiche d’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) sur les savoir-faire autoconstructifs à Saint-Pierre et Miquelon afin qu’elle puisse être présentée à la commission nationale du PCI et souhaiter qu’elle puisse intégrer l’inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel (INPCI) de France.

Le Foyer Soeur Madeleine 1 rue Sourdeval Miquelon-Langlade 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 0508410560 Situé au centre du village, le foyer Sœur Madeleine appartient à la commune de Miquelon-Langlade.

Il est mis à la disposition de l’association « l’Amicale des retraités » ou les membres se retrouvent plusieurs fois par semaine pour pratiquer diverses activités telles que des tournois de cartes, des bingos, des rencontres musicales…

Le foyer Sœur Madeleine tient son nom d’une religieuse arrivée à Miquelon en 1947. Sœur Madeleine a enseignée l’école et le catéchisme à plusieurs générations d’enfants. Elle était connue pour sa personnalité inégalable, sa rigueur, son amour du travail bien fait et son implication dans la vie de la commune.

Ce temps d’échange a pour objectif de mieux définir les particularités des savoir-faire autoconstruits dans l’archipel et de recueillir les techniques utilisées.

