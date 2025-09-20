Atelier autour des savoir-faire autoconstructifs dans l’archipel avec Quentin Lucas, architecte-urbaniste. Micro-Folie Saint-Pierre Saint-Pierre

Atelier autour des savoir-faire autoconstructifs dans l'archipel avec Quentin Lucas, architecte-urbaniste. Samedi 20 septembre, 10h00 Micro-Folie Saint-Pierre

Ce rendez-vous s’inscrit dans une démarche de travail participatif et communautaire dans laquelle il est souhaité in fine valoriser le patrimoine architectural et promouvoir l’ensemble des biens culturels liés à l’autoconstruction pratiquée à Saint-Pierre et à Miquelon.

Si vous souhaitez faire part de vos savoir-faire, connaissances,expériences sur un projet de maison autoconstruite ou sur un projet de construction en cours… N’hésitez pas à venir contribuer au travail d’inventaire en cours de réalisation par ce jeune architecte-urbaniste.

Il s’agit dans un premier temps de rédiger une fiche d’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) sur les savoir-faire autoconstructifs à Saint-Pierre et Miquelon afin qu’elle puisse être présentée à la commission nationale du PCI et souhaiter qu’elle puisse intégrer l’inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel (INPCI) de France.

Micro-Folie Saint-Pierre 16 rue Georges Daguerre, Saint-Pierre Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon

Ce temps d’échange a pour objectif de mieux définir les particularités des savoir-faire auto-construits dans l’archipel et de recueillir les techniques utilisées.

Quentin Lucas