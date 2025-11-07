Atelier autour du carton, créez votre cadre photo en carton recyclé Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Atelier autour du carton, créez votre cadre photo en carton recyclé Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne vendredi 7 novembre 2025.
Atelier autour du carton, créez votre cadre photo en carton recyclé
Quai Lafayette Office du tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Plongez dans l’univers du carton avec CartoNoé.
Dans une ambiance conviviale, venez créer votre propre cadre photo en carton recyclé.
Au cours de cet atelier, vous serez guidé pas à pas par Noémie pour découper, assembler la structure de votre cadre et personnaliser sa décoration selon votre goût.
Repartez avec un cadre unique, créé de vos propres mains, éco responsable, prêt à accueillir vos souvenirs ou à offrir. .
Quai Lafayette Office du tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr
