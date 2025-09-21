Atelier « Autour du costume : dessin et broderie » Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Mulhouse

Atelier « Autour du costume : dessin et broderie » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h15 Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Haut-Rhin

enfants de 8 à 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T18:30:00

Après une brève incursion dans l’exposition « Trésors d’industries », pour découvrir notamment les merveilleux tissus autrefois produits à Mulhouse, place à un atelier !

À partir d’un modèle de base en papier — un corset (pour les filles) ou un gilet (pour les garçons) — il est proposé aux petits costumiers en herbe de mettre en couleur un motif imprimé et de le broder.

Chaque enfant choisira son modèle, ses couleurs, et repartira avec sa réalisation.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 76 61 »}] Ce bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve de l’époque Renaissance son élégante tourelle. Il accueille désormais la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

© Benedicte Blaison