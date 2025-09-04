Atelier Autour du fil, points de broderie Wassy
Médiathèque Val de Blaise Wassy Haute-Marne
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-04
2025-09-04 2025-09-18
Tout public
Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture ! .
Médiathèque Val de Blaise Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 08 70
