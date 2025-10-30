ATELIER AUTOUR DU PAIN La petite ferme d’Heïdi Saint-Père-en-Retz

ATELIER AUTOUR DU PAIN La petite ferme d’Heïdi Saint-Père-en-Retz jeudi 30 octobre 2025.

La petite ferme d’Heïdi 3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Un atelier où votre participation active est demandée ! Un peu d’huile de coude pour la fabrication du pain à la main !

Chaque participant repart avec son petit pâton maison. (Attention, il faut rapporter votre contenant)

Durée 1h30 Sur réservation ICI .

La petite ferme d’Heïdi 3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 34 06 24 lapetitefermedheidi@gmail.com

