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Atelier autour du vin Château Sainte Roseline Les Arcs

Atelier autour du vin Château Sainte Roseline Les Arcs samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Château Sainte Roseline

Adresse : 1854 Route de Sainte Roseline

Ville : 83460 Les Arcs

Département : Var

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Tarif :

Les Arcs

Atelier autour du vin

Château Sainte Roseline 1854 Route de Sainte Roseline Les Arcs Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Atelier créatif autour du vin
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Château Sainte Roseline 1854 Route de Sainte Roseline Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 50 30 

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English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Atelier autour du vin Les Arcs a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

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