Atelier aux archives Flixecourt
mardi 20 octobre 2026 · Flixecourt
Informations pratiques
Flixecourt
Atelier aux archives
2 Allée des Quarante Flixecourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-20 11:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes
A partir de 8 ans
Réservation obligatoire
Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme
Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes
A partir de 8 ans
Réservation obligatoire
Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme .
2 Allée des Quarante Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France archives@nievresomme.fr
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English :
Tuesday, October 20—Workshop on making a one-of-a-kind notebook for young children
Ages 8 and up
Reservations required
Workshop organized by the Intermunicipal Archives Department of the Nièvre & Somme Community of Municipalities
L’événement Atelier aux archives Flixecourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme
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