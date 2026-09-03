Informations pratiques

Flixecourt

Atelier aux archives

2 Allée des Quarante Flixecourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 09:30:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme

Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme .

2 Allée des Quarante Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France archives@nievresomme.fr

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English :

Tuesday, October 20—Workshop on making a one-of-a-kind notebook for young children

Ages 8 and up

Reservations required

Workshop organized by the Intermunicipal Archives Department of the Nièvre & Somme Community of Municipalities

L’événement Atelier aux archives Flixecourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme