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AGENDA · Flixecourt

Atelier aux archives Flixecourt

mardi 20 octobre 2026 · Flixecourt

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
2 Allée des Quarante
Ville
80420 Flixecourt
Département
Somme
Tarif

Flixecourt

Atelier aux archives

2 Allée des Quarante Flixecourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :
2026-10-20

Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes

A partir de 8 ans
Réservation obligatoire

Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme
Mardi 20 octobre – Atelier de confection d’un cahier unique pour les plus jeunes

A partir de 8 ans
Réservation obligatoire

Atelier organisé par le service des Archives intercommunales de la Communauté de Communes Nièvre & Somme   .

2 Allée des Quarante Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France   archives@nievresomme.fr

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English :

Tuesday, October 20—Workshop on making a one-of-a-kind notebook for young children

Ages 8 and up
Reservations required

Workshop organized by the Intermunicipal Archives Department of the Nièvre & Somme Community of Municipalities

L’événement Atelier aux archives Flixecourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme

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