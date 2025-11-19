Atelier aux Archives : Nantes, ville star de la chanson Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Bien sûr, cette notoriété est très loin d’atteindre celle de Paris. Mais, capitale des ducs de Bretagne et port de Loire, Nantes devance toutes les autres villes françaises, statistiques à l’appui.Avec une douzaine de chansons, sélectionnées parmi des centaines répertoriées, autour des thèmes des prisons, des ponts, des femmes de caractère, des événements… Dastum 44 tentera d’expliquer ce phénomène. Emblématiques ou moins connues, ces chansons vous donneront envie de les interpréter à votre tour.Atelier de la série des Chants du tiroir pour la transmission du répertoire de chansons traditionnelles, animé par Jean-Louis Auneau. En partenariat avec Dastum 44. dastumla.blogspot.com/Durée : 2 h – Sur inscription auprès de Dastum 44 par téléphone au 02 40 35 31 05 ou par courriel à dastum44@orange.fr

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 35 31 05 https://archives.loire-atlantique.fr/44/nantes-ville-star-de-la-chanson-atelier-les-chants-du-tiroir/INFOLOC-8617737?dateIndex=0