Atelier aux Archives : Nantes, ville star de la chanson Archives Départementales Nantes

Atelier aux Archives : Nantes, ville star de la chanson Mercredi 19 novembre, 14h30 Archives Départementales Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:30:00+01:00

Bien sûr, cette notoriété est très loin d’atteindre celle de Paris. Mais, capitale des ducs de Bretagne et port de Loire, Nantes devance toutes les autres villes françaises, statistiques à l’appui.

Avec une douzaine de chansons, sélectionnées parmi des centaines répertoriées, autour des thèmes des prisons, des ponts, des femmes de caractère, des événements… Dastum 44 tentera d’expliquer ce phénomène. Emblématiques ou moins connues, ces chansons vous donneront envie de les interpréter à votre tour.

Atelier de la série des Chants du tiroir pour la transmission du répertoire de chansons traditionnelles, animé par Jean-Louis Auneau. En partenariat avec Dastum 44. dastumla.blogspot.com/

Durée : 2 h – Sur inscription auprès de Dastum 44 par téléphone au 02 40 35 31 05 ou par courriel à dastum44@orange.fr

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/nantes-ville-star-de-la-chanson-atelier-les-chants-du-tiroir/INFOLOC-8617737?dateIndex=0 »}, {« type »: « email », « value »: « dastum44@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 31 05 »}] [{« link »: « mailto:dastum44@orange.fr »}]

Pourquoi la ville de Nantes est-elle la plus présente dans les chansons traditionnelles et populaires ? C’est ce que cet atelier propose de découvrir. nantes nantes métropole

Le pont de la Bourse à Nantes © Fonds des cartes postales, ADLA