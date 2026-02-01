Cet atelier est né de deux photographies réalisées par François Stemmer. Deux images d’adolescent·es dans une posture que le chorégraphe appelle la position du pantin : corps affaissé, tête tombante, bras lourds, comme suspendus à des fils invisibles. Ces images ne racontent pas une histoire précise. Elles posent un état. Elles ouvrent un espace de projection. C’est à partir de ces photographies qu’il a imaginé Avant de se relever.

Depuis plusieurs années, la position du pantin habite l’ensemble de ses créations. Elle revient, de spectacle en performance, comme une image matricielle. Un corps qui n’arrive plus à tenir debout. Un corps saturé par les émotions, les doutes, les tensions du monde. Un corps qui ne chute pas spectaculairement, mais qui s’arrête. Qui lâche. Avec les adolescent·es, cette posture résonne de manière immédiate. Elle touche à un moment fragile, souvent tu, rarement montré : celui où le corps n’en peut plus, où l’émotion déborde, où l’on n’a pas encore trouvé la force de se relever.

L’atelier est conçu comme un temps de travail concentré et respirant, alternant intensité et pauses, afin de permettre à chacun·e de s’engager pleinement dans l’expérience artistique, dans un cadre respectueux des capacités physiques et attentionnelles.

L’atelier se conclut par la composition d’une forme courte de 5 à 10 minutes. Une forme simple, fragile, collective. Ce que cet atelier cherche à faire entendre est simple, mais essentiel : on ne se relève jamais seul.

Un atelier de création pour transformer le pantin et la chute en création collective, guidé par le chorégraphe François Stemmer !

Le mercredi 25 février 2026

de 13h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 21 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/FETJT7SB +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



