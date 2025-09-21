Atelier avec artiste Musée de la Chasse et de la Nature Paris

L’accès à l’atelier de Sébatien Desplat est gratuit, dans la limite des jauges de sécurité de l’atelier.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Chasse et de la Nature prolonge la Paris Design Week avec la présence de l’artiste Sébastien Desplat.

Celui-ci proposera et animera un atelier en continu de 14h30 à 17h30 le dimanche 21 septembre.

L’atelier se fera l’écho de l’installation OK MOKU HANGA réalisée par Sébastien Desplat et Fanette Mellier.

Un dialogue poétique entre gravure japonaise, design graphique contemporain et monde animal.

Une estampe du XIXe siècle, redécouverte à Kyoto, est réinterprétée à notre époque : entre ombre et lumière, l’image apparaît peu à peu… une chouette !

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France

Atelier par l’artiste Sébastien Desplat

©okdesparis_visuel-diffusion