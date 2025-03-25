Atelier avec Coco Bijoux Arrènes
Atelier avec Coco Bijoux Arrènes mercredi 17 décembre 2025.
Atelier avec Coco Bijoux
1 rue de la Mairie Arrènes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Fabrication d’accessoires nouveaux tels que peigne, tire bouchon et autre pour Noël. .
1 rue de la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 94 31 34 lica23210@gmail.com
English : Atelier avec Coco Bijoux
German : Atelier avec Coco Bijoux
Italiano :
Espanol : Atelier avec Coco Bijoux
L’événement Atelier avec Coco Bijoux Arrènes a été mis à jour le 2025-01-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse