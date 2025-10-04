Atelier avec Fake Off : « Des clés pour se repérer face au numérique » Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Atelier avec Fake Off : « Des clés pour se repérer face au numérique » Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

10-13 ans

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Ecrans, information en ligne, réseaux sociaux…etc. : comment adopter les bons réflexes et mieux s’y retrouver ?

Venez rencontrer un journaliste de Fake Off qui vous donnera des clés.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0443510000 »}] Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

