Atelier avec Fake Off : « Parents-enfants, quel rapport au numérique ? » Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Atelier avec Fake Off : « Parents-enfants, quel rapport au numérique ? » Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

Parents avec enfants à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Un temps d’échange où petits et grands pourront ressortir avec des clés et des outils afin d’accompagner au mieux les enfants dans un monde complexe du tout numérique.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/

Arrêts de bus à proximité

Un temps d'échange où petits et grands pourront ressortir avec des clés et des outils afin d'accompagner au mieux les enfants dans un monde complexe du tout numérique.

