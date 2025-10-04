Atelier avec Fake Off : « Parents-enfants, quel rapport au numérique ? » Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins
Atelier avec Fake Off : « Parents-enfants, quel rapport au numérique ? » Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
Parents avec enfants à partir de 8 ans
Un temps d’échange où petits et grands pourront ressortir avec des clés et des outils afin d’accompagner au mieux les enfants dans un monde complexe du tout numérique.
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/
Arrêts de bus à proximité
