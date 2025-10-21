Atelier avec Hélène Gueffier Saint-Dizier

Atelier avec Hélène Gueffier Saint-Dizier mardi 21 octobre 2025.

Atelier avec Hélène Gueffier

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-24

2025-10-21

Tout public
L’artiste bragarde vous propose de découvrir son travail au cours d’un atelier peinture pour petits et grands. Sur inscription. A partir de 6 ans.   .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

