Atelier avec l’argile pour promouvoir l’art céramique Terres de Rencontres Terres de Rencontres Nevers

Terres de Rencontres 3 Rue du Calvaire Nevers Nièvre
Début : 2026-01-23 14:00:00
fin : 2026-01-23 16:00:00
2026-01-23 2026-02-28 2026-03-27 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-10 2026-07-17
Terres de Rencontres, Hélène Gisserot, vous propose toute l’année des ateliers d’expression et d’exploration personnelles avec l’argile pour promouvoir l’art céramique.
Hélène propose des cours hebdomadaires
– Mardi adultes de 14h30 à 17h
– Mercredi adultes de 14h à 16h30 et ados-adultes de 17h à 18h30
– Jeudi adultes de 9h30 à 12h
Un jour à l’atelier de 10h à 12h30 et de 14h à 16h en 2025 le samedi 08/11, en 2026 le vendredi 23/01, le samedi 28/02, le vendredi 27/03 et le samedi 25/04.
Samedi, c’est Raku de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 en 2026 les samedis 6 et 20/06 et 10 et 17/07.
Mais aussi ateliers ponctuels personnalisés, projets nomades, ateliers cohésion, bons cadeaux.
Infos au 06 66 36 90 44 par mail fercuivrecobalt@gmail.com .
Terres de Rencontres 3 Rue du Calvaire Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 36 90 44 fercuivrecobalt@gmail.com
