Atelier avec l’argile pour promouvoir l’art céramique Terres de Rencontres Terres de Rencontres Nevers

Terres de Rencontres, Hélène Gisserot, vous propose toute l’année des ateliers d’expression et d’exploration personnelles avec l’argile pour promouvoir l’art céramique.

Hélène propose des cours hebdomadaires

– Mardi adultes de 14h30 à 17h

– Mercredi adultes de 14h à 16h30 et ados-adultes de 17h à 18h30

– Jeudi adultes de 9h30 à 12h

Un jour à l’atelier de 10h à 12h30 et de 14h à 16h en 2025 le samedi 08/11, en 2026 le vendredi 23/01, le samedi 28/02, le vendredi 27/03 et le samedi 25/04.

Samedi, c’est Raku de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 en 2026 les samedis 6 et 20/06 et 10 et 17/07.

Mais aussi ateliers ponctuels personnalisés, projets nomades, ateliers cohésion, bons cadeaux.

Infos au 06 66 36 90 44 par mail fercuivrecobalt@gmail.com .

Terres de Rencontres 3 Rue du Calvaire Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 36 90 44 fercuivrecobalt@gmail.com

